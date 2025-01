Autor do gol, Kauã Elias valoriza reação do Fluminense contra o Maricá

O Fluminense não desistiu, lutou até o fim e arrancou o empate por 1 a 1 com o Maricá, neste sábado, em Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Kauã Elias, de pênalti, marcou para o Flu. Ele enalteceu a reação do time, que ainda não venceu no Estadual.

"É uma preocupação o time não ter conseguido vencer, mas é melhor sair com um ponto do que com nem um. O gramado dificulta muito as coisas, mas a gente conseguiu o empate, foi um resultado melhor do que uma derrota. Então a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa sair com a vitória nos próximos jogos", disse Kauã Elias.