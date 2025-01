Autor do gol do Botafogo, Serafim lamenta derrota para o Sampaio Corrêa-RJ pelo Carioca

O Botafogo pressionou no fim, quando ficou com dois jogadores a mais em campo, mas não evitou a derrota para o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Lourivaldão, em Saquarema, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Autor do gol do Fogão, o zagueiro Serafim lamentou o resultado.

"A gente já sabia que seria um jogo muito difícil. A gente veio preparado, mas infelizmente não deu certo. Agora é continuar de cabeça erguida, trabalhando, porque logo mais tem o próximo jogo e temos de buscar os três pontos", disse o defensor, que marcou seu primeiro gol pelo profissional.

"Fico feliz pelo meu gol, mas obviamente trocaria o meu gol por três gols do meus companheiros, a gente virar o jogo e sair com a vitória", completou.