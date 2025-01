Abel Ferreira vê Palmeiras abaixo fisicamente, mas valoriza "espírito competitivo" contra o Noroeste

Questionado quando o Palmeiras começará a atuar sem o esquema de rodízio, poupando os jogadores, Abel disse que espera ter os jogadores em suas condições plenas a partir da sexta ou sétima rodada do Paulistão. O treinador quer ter o elenco em sua melhor condição física antes de levar a campo força máxima.

"Eu acredito que em quatro, cinco jogos, os jogadores poderão estar próximos daquilo que são suas capacidades físicas. Quanto ao ritmo de jogo, ele só se ganha jogando, não tem outra forma. Nós vamos continuar assim, temos que preparar nossa equipe, competir", disse o treinador.

Em um duelo marcado por muitas chances de gols para os dois lados, o Noroeste abriu o placar no começo do segundo tempo, com Carlão. O Palmeiras cresceu após sair atrás e igualou com Thalys, que estava na Copinha e foi chamado por Abel para fazer parte do plantel neste começo de Estadual.

Com a igualdade, o Palmeiras mantém momentaneamente a liderança do grupo D, com quatro pontos, um a mais em relação a São Bernardo e Ponte Preta, que ainda jogam na rodada.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Santos, às 21h35 (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque.