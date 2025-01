Roma x Genoa: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Italiano

Nesta sexta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebe o Genoa, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico, na capital da Itália.

Ultrapassando a metade da temporada, a partida reúne duas equipes em momentos parecidos no campeonato nacional. A Roma, na 10ª posição com 24 pontos, espera uma vitória para se aproximar da zona de qualificação europeia. Por sua vez, o Genoa está em 11° lugar com 23 pontos e busca pontuar para também subir na tabela.

ONDE ASSISITR