Reservas na estreia fazem treino técnico, e Corinthians inscreve nove garotos no Paulista

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira, no dia seguinte à vitória na estreia do Campeonato Paulista, sobre o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. O grupo, assim, deu início à preparação para o duelo contra o Velo Clube, pela segunda rodada do Estadual.

Os atletas que jogaram por 45 minutos ou mais em Bragança Paulista realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais foram a campo e participaram de um treino técnico de enfrentamento em espaço reduzido.

O clube também inscreveu nove garotos da base na Lista B da competição. São eles: os goleiros Arthur Borghi e Matheus Corrêa, o lateral Jacaré, o zagueiro Guilherme Gama, os meio-campistas Dieguinho, Lucas Molina, Pedro Thomas e Victor Dourado, além do atacante Nícollas.