Prestes a completar 100 jogos pelo Galo, Igor Gomes relembra trajetória no clube e projeta temporada

O meio-campista Igor Gomes está próximo de alcançar uma importante marca pelo Atlético-MG, na partida de estreia da temporada 2025, sua terceira pelo clube mineiro. O jogador pode completar 100 partidas com a camisa do Galo, neste sábado, justamente no clássico contra o Cruzeiro, pela FC Series, que será realizado em Orlando, nos Estados Unidos.

"É muito gratificante e me sinto super feliz e honrado por poder chegar a essa marca pelo Atlético. Um clube gigante e muito vitorioso. Sabemos que não é fácil alcançar um feito como esse em um dos principais clubes do país e do mundo e é motivo de muito orgulho pra mim. Desde os meus primeiros dias aqui, fui muito bem tratado e sou grato por tudo. Sei que há muita coisa pela frente e estou muito motivado para continuar trabalhando com seriedade pra ajudar o Galo a buscar mais títulos", ressaltou.

A estreia de Igor Gomes pelo Atlético-MG ocorreu no dia 21 de janeiro de 2023, na vitória por 2 a 1 sobre a Caldense, em jogo válido pela abertura do Campeonato Mineiro daquele ano. Desde então, o atleta se tornou um dos jogadores mais utilizados do elenco, sendo peça importante nas conquistas das duas edições que disputou do Campeonato Mineiro. Nesse período, marcou seis gols e deu sete assistências.