Noroeste x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

De outro lado, o Noroeste também estreou com vitória no Campeonato Paulista ao superar o Velo Clube fora de casa, por 2 a 0. Com o triunfo, a equipe assumiu a primeira colocação do Grupo C, seguido por São Paulo, Água Santa e Novorizontino.

O Noroeste retornou à divisão de elite do futebol paulista após 14 anos. Sua última participação em uma edição do Paulistão havia sido no ano de 2011, quando terminou a primeira fase na 19ª posição geral e foi rebaixado à Série A2.

FICHA TÉCNICA



NOROESTE X PALMEIRAS

Local: Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru-SP