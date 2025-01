Leila volta a falar sobre briga com Dudu e afirma que atacante a ofendeu por ser mulher

Depois, em resposta, Dudu publicou um story no Instagram com os troféus ganhados com a camisa do Palmeiras, xingando a dirigente do Verdão.

Foto: Reprodução

Alguns dias depois, Dudu voltou a atacar Leila no Instagram, após afirmar que a dirigente era falsa e só se comunicava com ele através da imprensa.

"Essa pessoa aí (Leila Pereira) só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela nunca fala nada, pelo menos para mim nunca teve a coragem de falar. Para mim, na lata, ela falava que me AMAVA e tudo mais. Então, parem de ficar puxando saco dessa pessoa porque o que ela fala pelo microfone, na verdade não é nada disso! #FALSAMAISQUENOTADE2REAIS ela gosta é de like e disso que vocês ficam postando, então não caiam nessa não", escreveu o atacante do Cruzeiro.

No meio de 2024, Dudu pediu para ser negociado com o Cruzeiro, que inclusive chegou a anunciar o jogador. Entretanto, o atacante voltou atrás e melou a negociação, permanecendo no Palmeiras até o fim do ano contra a vontade de Leila, que afirmou na época que o ciclo do atleta no Verdão havia acabado.