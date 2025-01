João Fonseca é confirmado na chave principal do Rio Open

O tenista brasileiro de 18 anos, João Fonseca, impressionou no Aberto da Austrália e agora está garantido no ATP 500 do Rio de Janeiro, que acontecerá entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

O brasileiro já possui uma passagem pelo torneio. Em 2024, venceu seu primeiro jogo em uma chave principal de ATP, avançando até as quartas de final. O Rio Open de 2024 foi o presságio de uma sequência vitoriosa de Fonseca. Ele conquistou seu primeiro título no nível Challenger (Lexington), a primeira vitória em chave principal em Masters 1000 (Madri), a disputa do primeiro Grand Slam em Wimbledon, entre outros. João fechou o ano com chave de ouro, vencendo o Next Gen ATP Finals de maneira invicta.