Dupla Valencia e Borré traz reflexões a Roger Machado no Inter

O técnico Roger Machado espera tirar lições da derrota do Internacional no amistoso contra a seleção do México. Uma delas está no ataque. O desempenho da dupla Valencia e Borré no duelo disputado no Beira-Rio não agradou ao treinador.

Roger Machado acredita que a coletividade do Internacional fica afetada em função da característica dos dois atacantes. Desta forma, a tendência é que o treinador busque uma formação que considere mais equilibrada. "Não podemos colocar dois grandes atacantes e abrir mão da coletividade", disse nesta quinta-feira.