Destaque contra o Mirassol, Brazão afirma que Santos "ainda sente" na parte física

Com a lesão de João Paulo em 2024, Brazão foi quem assumiu o posto de titular no Santos. Desde a sua estreia, o atleta de 24 anos disputou 32 jogos, sofreu 29 gols e foi peça chave na conquista do título da Segunda Divisão, campanhas que levaram o Peixe a renovar seu vínculo até 2028.

"Fizemos um grande jogo, de muita entrega. Começo de temporada, a gente ainda sente um pouquinho. Aqui no Brasil há muito pouco tempo de pré-temporada, então acaba que nós, com os jogos e tudo mais, vamos aprimorando a nossa preparação física", completou o goleiro.

Com o resultado, a equipe comandada por Pedro Caixinha alcançou três pontos, na segunda colocação do Grupo B, atrás do Guarani apenas por critérios de desempate. O próximo compromisso do Santos está marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.