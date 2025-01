Corinthians projeta reformas para o Parque São Jorge em 2025

As mudanças começaram no Parque Aquático, com a troca dos lava-pés, reforma nas bordas da piscina de ondas e revitalização da pintura. Ainda foi pintada a arquibancada da piscina olímpica e realizada a manutenção preventiva na rede hidráulica e elétrica da sala dos salva-vidas.

A praça e a entrada do Ginásio Wlamir Marques tiveram a revitalização e a construção de novos espaços para os bustos. Também está sendo feita uma nova configuração do espaço dos Esportes Terrestres, com a construção de um quiosque com churrasqueira e bancos ao lado das quadras.

A Fazendinha agora conta com um gradil fixo para separar as torcidas, além da correção dos problemas de vazamento ao redor do campo.

Para 2025, o departamento prevê o fechamento do estacionamento externo, construção de mais churrasqueiras e revitalização da pintura do Bar da Torre. As quadras externas de futsal e basquete passarão por reforma e pintura. O Mini-Ginásio terá o telhado reformado.