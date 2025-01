Contra o Botafogo-SP, São Paulo terá reencontro com Cria de Cotia

Nosso primeiro duelo pela @FC_series ??#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/RtJK2U1rQ5

Na estreia do Botafogo-SP no Campeonato Paulista, diante do Guarani, na última quarta-feira, no Brinco de Ouro de Princesa, Toró começou entre os titulares e foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo para dar lugar a Jonathan Cafú. O time de Campinas venceu por 2 a 0.

A partida da próxima segunda-feira vai ser a primeira em que o atacante de 25 anos enfrenta o São Paulo. No Paulistão de 2024, as duas equipes estavam no mesmo grupo e não duelaram na primeira fase. O Botafogo-SP acabou eliminado, enquanto o Tricolor passou em primeiro.