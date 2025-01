Conheça quem serão os capitães do Jogo das Estrelas 2025 do NBB

Reynan - Time Reynan (NBB Jovens Estrelas)

Reynan Gabriel Camilo dos Santos tem 20 anos, mas chegará com 21 ao Jogo das Estrelas, o que significa ser o capitão mais jovem do Jogo das Estrelas e do time NBB Novas Estrelas. É natural do interior de São Paulo, da cidade de Araraquara. O ala/armador que saiu do Sesi Franca, foi para ColdHearts da liga Overtime Elite, nos Estados Unidos, antes de elevar o nível do Pinheiros na atual temporada do NBB.

Com apenas quatro temporadas no principal campeonato de basquete do país, acumula dois títulos com a equipe francana. Reynan é o quinto cestinha do NBB 2024/25, com média de 17,8 pontos por jogo, o único brasileiro entre quatro americanos. Por duas vezes foi eleito como destaque novato. E continua em uma fase de ascensão muito grande.

Fez sua estreia no Jogo das Estrelas em Belo Horizonte, em 2023, como integrante também no NBB Novas Estrelas e, agora, retorna para ser capitão do mesmo time. Capitaneará a equipe que busca título inédito.

"Fiquei muito feliz com a indicação para ser o capitão da equipe Jovem Estrelas. Era uma coisa que queria alcançar na minha carreira e já veio com 20 anos. Agradeço a ajuda de toda a equipe e vou aproveitar a oportunidade e curtir esse momento de felicidade. Acredito que essa melhor fase da carreira é fruto do que estou tentando melhor cada dia, aprimorando meu jogo a cada dia, com uma mentalidade positiva, mostrando em quadra todo esse meu esforço. Fico feliz de estar conquistando essas coisas tão jovem e é algo que sempre sonhei em ser o capitão da equipe Jovem Estrelas", disse o jogador.