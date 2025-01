Palmeiras encerra preparação para encarar Noroeste; veja possível escalação

Sob o comando do técnico Abel Ferreira e sua comissão, o elenco fez trabalhos táticos com ênfase em movimentações e posicionamento. Após participar do trabalho integrado, Piquerez treinou à parte, sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Classificação e jogos Paulista

Piquerez adiou suas férias e retornou antes da reapresentação do elenco à Academia de Futebol para dar sequência ao seu tratamento. O lateral uruguaio está em processo de transição física desde o dia 22 de outubro, quando sofreu grave lesão no menisco do joelho esquerdo e precisou passar por procedimento cirúrgico.

Na última quarta-feira, o Verdão derrotou a Portuguesa por 2 a 0, no Allianz Parque, e estreou com o pé direito no Paulistão 2025. Ao vencer na estreia do estadual, a equipe de Abel Ferreira chegou aos três pontos, na primeira colocação do Grupo D, e busca sua segunda vitória consecutiva na competição.

O alviverde deve entrar em campo contra o Noroeste com: Weverton; Mayke, Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Flaco López (Rony).

O Noroeste também estreou com vitória no Campeonato Paulista ao superar o Velo Clube fora de casa, por 2 a 0. Com o triunfo, a equipe assumiu a primeira colocação do Grupo C, seguido por São Paulo, Água Santa e Novorizontino.

A equipe de Bauru retornou à divisão de elite do futebol paulista após 14 anos. Sua última participação em uma edição do Paulistão havia sido no ano de 2011, quando terminou a primeira fase na 19ª posição geral e foi rebaixado à Série A2.