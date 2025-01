Ceará x Tirol/CEFAT: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Cearense

Esta será a estreia do Vovô na temporada 2025 e no Cearense. Atual campeão, o Alvinegro defende o título e busca o bicampeonato. Por sua vez, o Tirol foi o campeão da Série B do Cearense em 2024 e quer surpreender logo na primeira rodada.

O Ceará faz parte do Grupo A, enquanto o Tirol está no Grupo B da disputa. Os primeiros colocados de cada grupo avançam direto para as semifinais. 2° e 3° lugares de cada grupo disputam as quartas de final. Os dois últimos de cada disputam o Quadrangular da Permanência. Dois times serão rebaixados.