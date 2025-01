Caixinha admite instabilidade defensiva do Santos contra o Mirassol e afirma: "Vai acontecer mais vezes"

"Vai acontecer mais vezes. Temos que continuar trabalhando nessa orientação para que a equipe tenha essa maior coordenação sem perder a agressividade e o seu posicionamento no meio campo de ataque, que é isso que nós queremos fazer", completou o treinador português..

Com o resultado, a equipe comandada por Caixinha alcançou três pontos, na segunda colocação do Grupo B, atrás do Guarani apenas por critérios de desempate.

O próximo compromisso do Santos está marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.