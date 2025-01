Botafogo deve receber quase R$ 50 milhões em venda de Júnior Santos

O Botafogo está perdendo mais uma peça importante em sua caminhada de sucesso na temporada 2024. O time carioca acerta os últimos detalhes para a liberação do atacante Júnior Santos ao Atlético-MG.

A negociação vai trazer um valor grande para os cofres do Botafogo. Segundo informações de O Dia, a tendência é que o Atlético-MG desembolse US$ 8 milhões (cerca de 48,3 milhões) pelo atleta, que marcou um dos gols do time carioca na conquista do título da Libertadores 2024.