Borussia Dortmund é superado pelo Eintracht e amarga 3ª derrota seguida no Alemão

Com o resultado, o Borussia amargou sua terceira derrota consecutiva no campeonato e está na décima posição, com 25 pontos. Já o Eintracht aparece na terceira colocação, com 36 tentos.

O Borussia volta a campo na próxima terça-feira, contra o Bologna, pela sétima rodada da Liga dos Campeões. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara. Por sua vez, o Eintracht enfrenta o Ferencváros, no Deutsche Bank Park, às 17h, quinta, pela Liga Europa..

O Jogo

O Eintracht abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Kristensen recebeu pela direita do campo de ataque e cruzou para Ekitike, que desviou para o fundo das redes.

Já nos acréscimos da segunda etapa, Hojlund roubou a bola no meio de campo, saiu em disparada e bateu na saída do goleiro, fechando a conta.