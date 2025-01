Bahia perde do Atlético de Alagoinhas e segue sem vencer pelo Estadual

? Novamente atuando com uma equipe alternativa, enquanto a principal faz pré-temporada na Espanha, Tricolor sofre revés diante do Atlético pela 2ª rodada do Estadual: 1 a 0. Próxima partida é domingo, às 18h30, contra o Jacobina, fora de casa. #Sub20 pic.twitter.com/loQYhi7X1x

Responsável por um belo chute de longe, Felipe Cardoso marcou o único gol da partida aos 31 minutos do segundo tempo. O Bahia, com um time formado predominantemente por garotos, não conseguiu reagir.

Pela terceira rodada do Estadual, em busca de seu primeiro triunfo, o Bahia encara o Jacobina às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Estádio José Rocha. Já o Atlético de Alagoinhas duela com o Porto às 19h15 de terça-feira, também como visitante.