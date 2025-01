Autor do gol da vitória, Pedro Raul volta a marcar pelo Corinthians após mais de nove meses

De lá para cá, o atacante não conseguiu fazer boas atuações e virou a última opção no setor ofensivo do Timão. Com as chegadas de Héctor Hernández, Memphis Depay e até Talles Magno, Pedro Raul só atuou por cerca de 70 minutos entre o fim de agosto e o término do Campeonato Brasileiro.

Assim, para a pré-temporada de 2025, Pedro Raul virou uma moeda de troca no Corinthians para possíveis negociações. Porém, segundo apuração da Gazeta Esportiva, o jogador não abriu conversas com qualquer outra equipe até o momento e tem como principal objetivo corresponder no Timão.

Pedro foi contratado pelo Corinthians em fevereiro de 2024, vindo do Toluca, do México. Para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta, o alvinegro topou desembolsar US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões na cotação da época). No alvinegro paulista, o atacante possui agora 34 jogos disputados e quatro gols feitos.

Aos 28 anos, Pedro Raul tem contrato com o Timão até final de 2028. No Brasil, além do clube do Parque São Jorge, o atleta atuou em equipes como Botafogo, Vasco e Goiás, onde teve o melhor desempenho.