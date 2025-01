Autor de três gols na goleada do Palmeiras na Copinha, Erick Belé evita pensar no profissional

? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 17, 2025

Com a atuação de destaque nesta sexta-feira, Erick Belé passou a chamar atenção dos torcedores e a ter seu nome especulado no time profissional do Palmeiras, já que o técnico Abel Ferreira vem aproveitando alguns jogadores do sub-20 neste início de Campeonato Paulista. Questionado sobre seu futuro, o atacante preferiu evitar pensar em uma oportunidade na equipe principal, mantendo seu foco na Copinha.

"Eu estou focado no sub-20, em fazer meu papel aqui. Tenho certeza que é no tempo de Deus para eu subir para o profissional", afirmou o atacante à Cazé TV.

Nas quartas de final o Verdão enfrentará o vencedor do duelo entre Grêmio e Red Bull Bragantino, que acontece nesta sexta-feira, às 20h30 (de Brasília).

O Palmeiras venceu duas das últimas três edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior e chega mais uma vez como um dos grandes favoritos ao título da principal competição de base do futebol brasileiro.