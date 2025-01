Após empatar com o Madureira, Cleber dos Santos vê melhora no Flamengo

Fim de jogo no Amigão. O Flamengo fica no empate em 1 a 1 com o Madureira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. #CRF pic.twitter.com/QYLakoGvWE

? Flamengo (@Flamengo) January 16, 2025

Na coletiva pós-jogo, o treinador do Flamengo, Cleber dos Santos, respondeu se teria mantido o mesmo elenco da estreia contra o Boavista para amadurecer os atletas da base.

"Esses jogos são feitos para isso. Os atletas sabem a importância de representar o Flamengo. A gente tem tido conversas praticamente diárias com o Filipe Luís e com o departamento profissional que está lá nos Estados Unidos, para a gente poder ter uma verticalização das informações. E que esses atletas fiquem cada vez mais preparados para caso a equipe principal precise deles", disse Cleber.