Adversário de Makhachev sofre lesão, e brasileiro Moicano será o substituto no UFC 311

A luta principal do UFC 311, que acontece neste sábado, em Los Angeles, sofreu uma alteração de última hora. Adversário de Islam Makhachev, detentor do cinturão peso-leve, Arman Tsarukyan sofreu uma lesão nas costas às vésperas do aguardado combate e teve de desistir da disputa. O brasileiro Renato Moicano foi o escolhido para substitui-lo.

Renato Moicano inicialmente enfrentaria Beneil Dariush, também pelo card principal do UFC 311. Agora, porém, o décimo colocado do ranking do peso-leve terá a oportunidade de fazer a luta principal do evento e, quem sabe, se sagrar campeão da categoria derrotando Islam Makhachev.

"Por volta da 1h [da manhã] recebemos a ligação de Arman Tsarukyan dizendo que estava com uma forte dor nas costas e, por causa disso, ele sente que não está saudável o suficiente para lutar. Ele está fora da luta. Renato Moicano irá enfrentar Islam Makhachev", disse o chefe do UFC, Dana White.