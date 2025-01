Zubeldía aprova estreia do São Paulo em 2025: "Demos um bom espetáculo"

Nesta quarta-feira o treinador argentino optou por mesclar os times utilizados no duelo com o Cruzeiro. Alguns nomes considerados titulares começaram jogando, outros foram acionados no segundo tempo. Justamente por isso, não há pistas sobre qual será a formação ideal do São Paulo para 2025.

No próximo domingo, o Tricolor volta a entrar em campo, desta vez para enfrentar o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, às 17h (de Brasília). Dois dias antes, parte do elenco regressará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, que acontece na segunda-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Desta forma, há a possibilidade de o São Paulo ira campo com uma escalação mais próxima do time ideal.

"Temos quase resolvido quem vai voltar. Vamos deixar o grupo bastante amplo aqui e outro grupo lá. Vamos aproveitar alguns jovens que estão jogando a Copinha. O mais importante é poder competir em todas as frentes. É importante nos classificarmos às fases finais do Estadual", concluiu Zubeldía.