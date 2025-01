Santos anuncia revezamento de camisa 10 e outros números durante o Paulistão

Assim como em 2024, o Santos FC não usará numeração fixa nas camisas dos jogadores no #PaulistãoSicredi2025, com o #MantoSagrado entrando em campo com o tradicional de 1 a 11. A numeração fixa voltará a será adotada no #BrasileirãoBetano e na #CopaDoBrasilBetano.

Como forma de... pic.twitter.com/WDrBO8mCtp

? Santos FC (@SantosFC) January 16, 2025

Agora, o Santos fala em "reforçar o espírito coletivo da equipe que disputará a temporada 2025 pelo clube e, assim, ficou decidido que os jogadores do elenco do Estadual irão revezar a mística camisa 10 a cada partida".

Além disso, em todos os jogos do Santos na competição, os jogadores irão a campo com a numeração de 1 a 11, com os números voltando a serem fixos durante a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

O Santos estreia na temporada e no Paulistão nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Mirassol, na Vila Belmiro.