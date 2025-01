Real Madrid se aproxima de Alphonso Davies

Surra do Pix expõe a fratura do governo Lula

Apesar de Ferland Mendy ter destaque nas últimas temporadas do Real Madrid, o lateral francês sofre com questões físicas. Além disto, o reserva Fran García nunca conquistou a confiança de Ancelotti, que pede um reforço na posição desde que chegou à equipe, em 2021.

O Real Madrid tem interesse em Davies desde seus 17 anos, em 2018. Na época, ainda no Vancouver Whitecaps, do Canadá, o lateral despontou como destaque na MLS e chamou a atenção de gigantes europeus. Porém, mesmo com o interesse merengue, o atleta optou por ir ao Bayern de Munique, que fez uma oferta salarial melhor e levou o jogador por 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões, na época).

Titular absoluto do Bayern, Davies tem identificação com a Bavária. Com 282 jogos nos seus seis anos de clube, o atleta foi importante nas conquistas de cinco Campeonatos Alemães e uma Liga dos Campeões. Contudo, a diretoria da equipe deu um ultimato ao jogador que, caso não renove seu contrato, pode ser negociado nesta janela. O Real Madrid se anima com a possibilidade, mas também pode aguardar o fim do seu acordo com a equipe de Munique, que se encerra em junho de 2025, para uma transferência sem custos.