Polivalente, Thaciano relata conversas com Caixinha e diz onde prefere jogar no Santos

De volta ao Santos após oito anos, Thaciano está ansioso para poder ajudar o clube dentro de campo. O meia chega como uma das principais contratações para 2025 e se destaca pela polivalência.

O jogador de 29 anos afirmou que tem dialogado bastante com o técnico Pedro Caixinha sobre o posicionamento dentro das quatro linhas e revelou ontem gostaria de atuar.

"A gente conversa muito, diariamente. Passei para ele onde me sinto melhor. Falei que estou pronta para onde ele quer me usar. Prefiro na ponta do tripé, ali no meio de campo. Mas estou pronto para onde ele quiser", disse.