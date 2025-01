Palmeiras se reapresenta após estreia, e Abel prepara mudanças para jogo contra o Noroeste

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, no dia seguinte à vitória na estreia do Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, e deu início à preparação para a partida diante do Noroeste, que ocorre neste sábado, em Bauru, pela segunda rodada do Estadual.

Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais na primeira rodada seguiram um cronograma de atividades regenerativas na parte interna da Academia de Futebol. Já os demais foram a campo e disputaram um treino coletivo.

O meio-campista Zé Rafael permanece ausente das atividades em razão de dores lombares. O atleta tem feito trabalhos individualizados desde a pré-temporada sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Já o atacante Rony, que vive indefinição e pode deixar o clube, treinou normalmente.