Marcão lamenta revés para o Volta Redonda e comenta expulsão de Manoel: "Ele assumiu o erro"

Em entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, Marcão, que está no comando do Fluminense até o retorno de Mano Menezes, lamentou o resultado e comentou a expulsão do zagueiro Manoel. O atleta recebeu o cartão vermelho aos 17 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado.

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil, resolvido nos detalhes. Conversamos isso antes do jogo. Fizemos um treino com os meninos que vieram ontem para nos ajudar. Diminuímos um pouco a carga. Para sábado vai ser a mesma coisa. Vamos descansar na quinta-feira e treinar forte na sexta para no sábado podermos jogar. Vamos jogar contra uma forte equipe, organizada pelo técnico Reinaldo. Precisamos do resultado mais do que nunca", disse.

"Vimos o lance do Manoel. Talvez em um jogo de Brasileirão, ele não expulsaria. Não vi se o adversário empurrou também, mas o Manoel assumiu o erro aqui no vestiário. Falamos que todos perdem juntos, o erro é dividido, não é só de uma pessoa. É assim que vamos construir o Fluminense para 2025. Erramos, perdemos e sábado temos outra chance de recuperar com um bom resultado", falou.