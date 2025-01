Manchester United x Southampton: veja as prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United receberá o Southampton no Old Trafford, às 17h (de Brasília).

O United está posicionado na metade baixa da tabela da Premier League com seis vitórias, cinco empates e nove derrotas, somando 23 pontos. O Southampton ocupa a lanterna da competição, tendo vencido apenas um jogo, empatando 3 e perdendo 16 ? com apenas seis pontos.