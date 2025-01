Luis Enrique reclama de campo em vitória do PSG na Copa da França

O Paris Saint-Germain se classificou para as oitavas de final da Copa da França ao vencer por 4 a 2 o Espaly, da quinta divisão, com dois gols na reta final da partida disputada nesta quarta-feira (15).

O Spaly saiu na frente logo aos três minutos com Kevis Gjeçi e o PSG teve que suar para virar o placar com Warren Zaïre-Emery (37?) e Désiré Doué (67?), mas Maxence Fournel manteve vivo o sonho do time de Auvernia com um gol no minuto 71.