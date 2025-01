Lucas Moura rasga elogios a Oscar após reestreia pelo São Paulo: "Vai ajudar muito"

O camisa 7 do São Paulo também se surpreendeu com o ritmo da partida desta quarta-feira. Embora tenha sido somente o primeiro jogo do ano, as duas equipes protagonizaram um duelo bastante disputado em Orlando.

"Muito positivo. Quem veio assistiu um grande duelo de duas grandes equipes. Acredito que fomos um pouco superiores no geral, mas foi um jogo bem parelho, bom teste para a pré-temporada. A gente vem se preparando bem, a temporada vai ser puxada, então nada melhor que enfrentar uma grande equipe", prosseguiu.

"Amistoso é só no nome, quando a bola rola ninguém quer perder. É assim que tem que ser, essa tem que ser a mentalidade. Nosso compromisso com esse clube tem que falar mais alto. Seja qual for o jogo, temos que representar da melhor maneira o clube que a gente defender", completou Lucas Moura.

No próximo domingo, o Tricolor volta a entrar em campo, desta vez para enfrentar o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, às 17h (de Brasília). Dois dias antes, parte do elenco regressará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, que acontece na segunda-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Desta forma, há a possibilidade de o São Paulo ir a campo com uma escalação mais próxima do time ideal contra o Rubro-Negro carioca.