Internacional x México: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Nesta quinta-feira, o Internacional vai receber a Seleção Mexicana para um amistoso, às 21h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

Abrindo a temporada, o Internacional vai jogar contra uma Seleção Mexicana alternativa, pois o técnico Javier Aguirre só pôde convocar jogadores do campeonato local, por ser um amistoso fora da Data FIFA. A partida faz parte de uma turnê de amistosos do México, que ainda vai enfrentar o River Plate, no dia 21, para se preparar para a Copa do Mundo 2026, sediada pelo próprio país, Estados Unidos e Canadá.

ONDE ASSISTIR