Goleiro festeja classificação do São Paulo nos pênaltis às quartas da Copinha

João Pedro foi o herói da classificação do São Paulo diante do Fluminense às quartas de final da Copinha, nesta quinta-feira, no Zezinho Magalhães, em Jaú. O goleiro fez grandes defesas no tempo regulamentar e pegou uma das cobranças na decisão por pênaltis.

"Como sempre falo, nunca ganhamos nada sozinhos. Temos que ressaltar o trabalho do nosso preparador de goleiros, de todo o departamento de goleiros e desse grupo maravilhoso. Estamos trabalhando muito. Agradeço a toda a minha família por todo o apoio e seguimos", disse João Pedro à Cazé TV.