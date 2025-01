Giovanni Guerra é reeleito presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo

Em assembleia eletiva realizada nesta quarta-feira, as federações estaduais com direito a voto reconduziram Giovanni Guerra à presidência da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), para o quadriênio 2025/2029. A chapa de reeleição para seu segundo mandato foi eleita por aclamação, pois foi a única inscrita para o pleito. A sede da CBA, na cidade do Rio de Janeiro, foi o palco da assembleia.

Liderada por Giovanni Guerra, a chapa vitoriosa tem como primeiro vice-presidente Pedro Leopoldo Medeiros Duarte. Na segunda vice-presidência foi mantido Roger Barros Rezegue e, para a terceira, foi eleito Eduardo Moratelli. Também foram eleitos, na mesma chapa, os membros do conselho fiscal. Os efetivos são Augusto César de Vidal Bastos, Marcos Antônio Raimundo e Paulo Roberto Rolim de Moura. Já a suplência é ocupada por Isabel Marques Rizo, Marcélio de Araújo Cangussú e Noé Gonçalves da Silva.

"Com as Graças de Deus e como instrumento de Sua Vontade, tenho um sentimento de felicidade muito grande porque, minha equipe e eu, pudemos completar o primeiro mandato com resultados muito importantes para o automobilismo brasileiro, dentro e fora das pistas", explicou Giovanni Guerra.