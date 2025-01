Fluminense x São Paulo: veja onde assistir ao duelo das oitavas de final da Copinha

O Tricolor paulista vai em busca do pentacampeonato da Copinha. Apenas Corinthians, com 11, e Fluminense e Internacional, ambos com cinco títulos, figuram à frente do São Paulo na lista de clubes com mais títulos do principal torneio de base do Brasil.

O último título da Copinha conquistado pelo São Paulo foi em 2019. Naquele ano, a geração que tinha Antony, Rodrigo Nestor, Diego Costa, entre outros talentos, venceu o Vasco da Gama na grande final, nos pênaltis, por 3 a 1, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

Já o Fluminense, um dos maiores vencedores do torneio, não ergue a taça da Copinha desde 1989. No ano em questão, o Tricolor carioca levou a melhor sobre o Juventus, da Mooca, por 1 a 0.