Flamengo-SP x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copinha

A equipe carioca embalou na Copinha após uma fase de grupos com três empates. No mata-mata, o Vasco passou por Juventus-SP e Ceará.

A classificação para as oitavas de final veio com sofrimento e gol no fim. Para esta partida, o Vasco terá o retorno do lateral direito Breno, que cumpriu suspensão contra o Ceará.

Já o Flamengo-SP chegou às oitavas após bater o Ibrachina nos pênaltis depois de empate por 1 a 1 no tempo normal.

Quem avançar, enfrenta o vencedor do confronto entre Ituano e Corinthians.

Prováveis escalações

Flamengo-SP: Kauã Araújo, João Lucas, Dunga, Ruan e Igor Catai; Hugo, Nicolas e Biriba; Fran, Léo Agostinho e Diodo Dodke