Flamengo sofre gol no fim, empata com o Madureira e segue sem vencer no Carioca

O Flamengo viu a vitória escapar no fim e continua sem vencer no Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro sofreu o gol de empate aos 44 minutos do segundo tempo e ficou no 1 a 1 com o Madureira, no Amigão, em Campina Grande, pela segunda rodada.

Parte da torcida vaiou após o jogo. Com um ponto, o Flamengo está na nona colocação da tabela. Já o Madureira chega a quatro e figura na segunda posição.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, neste domingo, às 21h (de Brasília), no Castelão, no Maranhão. Já o Madureira tem a Portuguesa pela frente no domingo, às 17h, no Luso-Brasileiro.