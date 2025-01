Destaque do Corinthians contra o RB Bragantino, Pedro Raul afirma: "Estou com outra mentalidade"

O atacante Pedro Raul, contra o Red Bull Bragantino, voltou a ir às redes depois de 283 dias de jejum. Autor do gol da vitória do Corinthians na abertura do Campeonato Paulista, o jogador disse que está com "outra mentalidade" para a temporada de 2025.

"Me cobrei muito, foi um período que nenhum atacante do mundo quer viver, mas tive que aprender com isso, para evoluir. Tinha que pegar o que fiz de bom e trazer para cá. Venho para esse ano com outra mentalidade. Fico feliz, primeiro jogo e primeira vitória. É difícil jogar e ganhar aqui. Excelente início, mas tem muito chão pela frente", comentou o atacante após a partida em contato com a imprensa.

Pedro falou também da importância de performar bem no dia a dia para ganhar mais oportunidades na equipe. O jogador sofre com a alta concorrência no setor, que conta com nomes como Yuri Alberto, Memphis Depay, Romero, Talles Magno e Héctor Hernández.