Com um a menos, Botafogo leva virada do Criciúma e se despede da Copinha

O Botafogo ficou com um jogador a menos logo no começo da etapa complementar. Aos dois minutos, Justino fez falta, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso. A virada veio aos 12 minutos. Após cruzamento da esquerda, João Libânia cabeceou e fez 2 a 1. O Criciúma ampliou aos 26 minutos, com Thales, e chegou ao quarto gol aos 39, com Kauã Lira.

Nos acréscimos da partida, aos 46 minutos do segundo tempo, Welinton acertou um belo chute de fora da área e fez um golaço, diminuindo para o Botafogo.