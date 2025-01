Com Guilherme e Brazão inspirados, Santos ganha do Mirassol na estreia pelo Paulista

Com o resultado, a equipe comandada por Pedro Caixinha alcançou três pontos, na segunda colocação do Grupo B, atrás do Guarani apenas por critérios de desempate. O Mirassol, por sua vez, permaneceu com nenhum somado, na terceira posição da chave A.

O próximo compromisso do Santos está marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Mirassol retorna a campo no mesmo dia, diante do Água Santa. O duelo ocorre às 16h, no Maião.