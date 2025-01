Com gol de Pedro Raul, Corinthians vence RB Bragantino de virada na estreia do Paulista

O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, pela estreia do Campeonato Paulista, no Nabi Abi Chedid. O destaque do confronto foi o gol do atacante Pedro Raul, que voltou a ir às redes depois de cerca de nove meses.

A partida foi marcada pela equilíbrio em Bragança, mas o Corinthians, com time alternativo, teve mais eficiência. O RB Bragantino abriu o placar no primeiro tempo com cabeçada de Lucas Evangelista, mas o Timão cresceu na partida e deixou tudo igual com Talles Magno, já na segunda etapa, e virou depois com Pedro Raul.

Com o triunfo, o Corinthians assumiu momentaneamente a liderança do grupo A, com três pontos. O Massa Bruta, por sua vez, ficou na terceira colocação do grupo B, zerado.