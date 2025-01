Com 100% de aproveitamento, Palmeiras é campeão da New Cup nas categorias sub-10, sub-12 e sub-13

Nesta semana, as categorias sub-10, sub-12 e sub-13 do Palmeiras participaram da New Cup, na cidade de Chopinzinho, em São Paulo, e foram campeãs ao vencerem todos os sete jogos do torneio.

A categoria mais nova superou o Grêmio pelo placar mínimo na decisão. O gol do título foi marcado por Charles Baptistella. Ao longo da competição, foram 30 tentos anotados e quatro sofridos.