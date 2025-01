CBF define horários e locais dos jogos pela primeira fase da Copa Verde 2025; confira

Na primeira fase, 16 equipes disputam, em jogo único, uma vaga para às oitavas de final. Os oito classificados se juntam aos oito times com melhor ranking, que já têm vaga garantida.

Após jogo único na casa dos melhores ranqueados, as oito equipes que sobrarem jogam quartas, semi e final, em duelos de ida e volta. O vencedor da Copa Verde ganha uma vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa Verde:*