Bahia x Atlético-BA: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Baiano

Na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Bahia vai enfrentar o Atlético-BA pela segunda rodada do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova.

O Tricolor busca, em casa, sua primeira vitória na competição, visto que conseguiu apenas um empate sem gols na última rodada diante do Jacuipense. O mesmo vale para o Atlético, que, também diante da sua torcida, empatou com o Colo-Colo-BA pelo placar de 2 a 2.

Neste início de 2025, o elenco principal do Bahia segue realizando a pré-temporada na cidade de Girona, na Espanha, portanto, o clube está jogando as primeiras fases do Estadual com um time alternativo.