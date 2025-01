Athletico-PR contesta gol irregular contra Audax-SP na Copinha

O Rubro-Negro foi derrotado por 1... pic.twitter.com/FiZm2DkZnK

"No protocolo, o Athletico Paranaense solicita a não homologação do resultado da partida até a realização de julgamento, assim como a anulação total do jogo (determinando uma nova data para ser realizada) ou a modificação do resultado (anulando somente o gol irregular e determinando uma nova data para a cobrança das penalidades)", publicou o clube em comunicado oficial.

O lance polêmico aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. Após um cruzamento na área do Furacão, a bola tocou na mão do jogador Marcos e seguiu em direção ao gol. Mas, como não há VAR na competição, o lance foi validado em campo pelo árbitro Leomar de Jesus Oliveira.

O Audax conseguiu manter o resultado até o final do jogo, se classificando para as oitavas de final da Copinha e eliminando o Athletico. Até o momento, a Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora do evento, não se manifestou sobre o caso.

Então, a partida entre Audax-SP e Palmeiras pelas oitavas de final continua agendada para esta sexta-feira, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.