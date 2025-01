Atacante do Porto é eleito o melhor jogador do mês de dezembro no Português

Com 18,52% dos votos recebidos, Samu superou Patrick Sequeira, do Casa Pia (11,11%), e Alberto Costa, do Vitória de Guimarães (10,37%).

O Porto se encontra na vice-liderança do Campeonato Português, com um ponto a menos em relação ao líder Sporting. A próxima partida será contra o Gil Vicente, pela 18ª da competição. A bola rola neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos.