Após marcar contra o São Paulo, Matheus Pereira deixa futuro em aberto: "Não sei o que vai acontecer"

Após marcar o único gol do Cruzeiro no empate contra o São Paulo, em amistoso de pré-temporada, o meia Matheus Pereira deixou seu futuro em aberto no clube. O atleta admitiu que recebeu propostas e afirmou que não sabe o que irá acontecer mais para frente.

"Existem clubes interessados, não vou negar. Cabe a mim me dedicar todos os dias e aproveitar cada momento. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana ou duas", disse.