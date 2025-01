Abel justifica time misto na estreia do Paulista e pede mais reforços no Palmeiras: "No mínimo três"

"Em função do calendário congestionado, o desafio é preparar a equipe. Em reunião com a minha comissão, decidimos dividir o grupo em dois. A temporada é muito longa, talvez seja a mais longa desde que cheguei. A minha decisão é esta, em função do calendário congestionado, decidi dividir o grupo e assumir os riscos. Mas o Palmeiras não foge das responsabilidades, vamos sempre em buscas das vitórias e dos títulos", afirmou.

"Foi muito melhor do que eu esperava. Não esperava uma dinâmica e fluidez tão grande. Não esperava uma resposta física tão grande. Foi acima do que eu esperava, pensei que seria difícil de ganhar o jogo. Pensei que o fato da Portuguesa estar melhor fisicamente iria se sobressair à técnica do Palmeiras, que é muito superior", concluiu.

O técnico também foi questionado sobre a forma como o Verdão tem agido no mercado. O clube, até aqui, já trouxe Paulinho e Facundo Torres e insiste pela contratação de Andreas Pereiras, do Fulham. Abel, entretanto, quer mais.

O português ressaltou que o time alviverde ainda pode perder jogadores nesta janela e diz que faltam, "no mínimo", mais três reforços.

"Não trabalho para mim, não contrato para mim. Trabalho para o Palmeiras. Estou para servir o Palmeiras, não para ser servido. As contratação são claras, faltam jogadores ainda. No mínimo três. O Rony pode ficar ou pode sair. O Vitor Reis é um que não queria vender, mas quiseram comprar agora. Teremos que buscar um jogador para esta posição. Com a saída do Menino, temos que buscar um volante. Saiu o Dudu e entrou o Paulinho, mas ele só vai competir no fim de abril. Até lá não terá Paulinho. o Facundo foi uma oportunidade que encontramos. Faltam alguma opções, mas a minha função é sempre arranjar soluções. Procuro fazer um trabalho sério junto com o clube", avaliou.

O Palmeiras adotou postura mais agressiva no mercado em 2025 e deve trazer mais reforços até o fim da janela de transferências. Enquanto isso, os novos atletas tentam se adaptar às ideias de Abel em meio à disputa do Paulistão.